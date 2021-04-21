Милота: спасенный на берегу Каспия малыш-тюлень купается в бассейне

Он набирает вес и проходит реабилитацию.

Счастливую историю спасения детеныша тюленя на берегу Каспийского моря рассказали в Центре изучения и реабилитации каспийского тюленя в Актау, передает zakon.kz.

Малыша обнаружили еще 29 марта утром на берегу Каспия в Баутино. По словам очевидцев, тюлень находился там 2 дня.

Специалисты Центра незамедлительно выехали на место обнаружения тюленя, проведен первичный осмотр на месте, оказана первичная ветеринарная помощь. Детеныш тюленя был в тяжелом состоянии и без движения. В этот же день в 14.00 доставлен в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя в Актау. Специалисты выяснили, что возраст тюлененка 1 месяц, масса тела 4,4 кг, хотя в этом возрасте должна достигать 10-12 кг.

С появления детеныша тюленя в Центре прошло ровно 2 недели. Со вчерашнего дня в бассейне тюлененок начал самостоятельно плавать и ловить рыбу. Масса щенка достигла 7 кг и стабильно набирает вес (при поступлении в Центр вес был всего 4,4 кг). Наблюдается хорошая динамика и есть прогресс в развитии. У тюлененка хороший аппетит, начинает самостоятельно питаться и очень подвижный. Провели процедуру очистки от эктопаразитов (тюленьи вши), - сообщили в Центре и прикрепили милое видео, на котором малыш купается в бассейне.

По предварительной оценке состояния животного, она должна находится в Центре как минимум 2 месяца, то есть до полной реабилитации. В течение этого времени требуется медикаментозное лечение и полноценное питание.

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