Новая экостратегия "АрселорМиттал Темиртау" снизит выбросы на треть

Экология Темиртау – важный и приоритетный вопрос.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев с рабочей поездкой посетил город Темиртау. В рамках поездки глава ведомства ознакомился с экологической стратегией АО "АрселорМиттал Темиртау" по достижению снижения выбросов в окружающую среду на 30% до 2025 года.

Об итогах прошедшего совместного совещания министр написал на своей странице в Twitter.

Прибыл с рабочей поездкой в Темиртау. Ознакомились с планами АО "АрселорМиттал Темиртау" по достижению снижения выбросов в окружающую среду на 30% до 2025 года. Договорились совместно проработать возможность сокращения сроков по природоохранным мероприятиям и, тем самым, перенести реализацию плана по снижению выбросов с 2025 года на 2024 год. Согласно новой стратегии сокращения выбросов, завод будет принимать альтернативные экологические меры. В течение предстоящих пяти лет в улучшение состояния окружающей среды будет инвестировано не менее 380 млн. долларов США, - написал Магзум Мирзагалиев.

По словам министра, деятельность компании по снижению выбросов будет находиться на контроле министерства.

Эти меры являются продолжением работы в рамках совместного меморандума по снижению выбросов. Экология Темиртау – важный и приоритетный вопрос. Поэтому работа по снижению выбросов будет под нашим строгим контролем. Местные активисты со своей стороны также будут следить за ситуацией. Руководство компании будет проводить ежеквартальные встречи с представителями общественности, - отметил глава минэкологии в Twitter.

Хотелось бы отметить, что сейчас у нас имеется план на ближайшие пять лет, но помимо этого в разработке уже план на десять лет, который мы презентуем через 6 месяцев. На сегодняшний день мы активно работаем над исполнением всех обязательств по новому экологическому законодательству и готовы представить намеченный до 2025 года план, - подчеркнул генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир.

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