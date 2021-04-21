На реках и водоемах Казахстана введут запрет на рыбную ловлю

Внесены некоторые изменения.

Комитет рыбного хозяйства Минэкологии подготовил проект приказа о внесении изменений в приказ от 24 июля 2015 года "О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования", передает zakon.kz.

Так, в период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных вводится запрет на рыболовство в следующих местах:

на Усть-Каменогорском водохранилищах, реке Ертис от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища – с 10 мая по 10 июня ;

; на Шульбинском водохранилище, реке Ертис от Шульбинской ГЭС до административной границы с Павлодарской областью – с 16 апреля по 30 мая ;

; в степных, пресных водоемах Павлодарской области, на реке Ертис с ее пойменными водоемами от административной границы с Восточно-Казахстанской областью до государственной границы с Российской Федерацией, по всей протяженности канала имени Каныша Сатпаева, включая все гидроузлы (водохранилища) – с 15 апреля по 30 мая.

Также вводятся ограничения на рыболовство на стационарных тонях реки Жайык:

- на реке Жайык в пределах Атырауской области – с 1 апреля по 15 мая;- на реке Кигаш со всеми каналами и ериками – с 20 апреля по 20 мая, за исключением субботы, воскресения и праздничных дней;- на реке Жайык в пределах Западно-Казахстанской области со всеми пойменными водоемами (старицы, разливы, протоки, узеки) – с 1 апреля по 15 мая;- на других водоемах в пределах Западно-Казахстанской области – с 1 мая по 31 мая;

При этом для создания зон покоя введен круглогодичный запрет на рыболовство в следующих местах:

на реке Жайык от устья до тоневого участка Малая Дамбинская и от тони Нижняя Татарская до административной границы с Западно-Казахстанской областью;с применением промысловых орудий лова - на реке Жайык в пределах Западно-Казахстанской области;

в предустьевом пространстве реки Жайык в пределах границ:на западе - по прямой линии от точки 46°44'38.74" северной широты (далее ‒ с.ш.) 52°17'10.89" восточной долготы (далее ‒ в.д.) до точки 46°28'07.6" северной широты 52°16'08.6" восточной долготы;

на востоке - по прямой линии от точки 46°55'33.18" северной широты 50°48'53.29" восточной долготы до точки 46°43'40.36" северной широты 50°48'26.55" восточной долготы;на юге - по прямой линии от точки 46°50'37.3" северной широты и далее (с.ш.) до точки 51°22'39.2" восточной долготы до точки 46°38'47.7" северной широты и 51°42'27.9" восточной долготы.

в предустьевом пространстве реки Кигаш (восточная часть дельты реки Волга) в пределах границ:- на западе - по левой бровке Канычинского канала-рыбохода от пересечения с Телячинским каналом-рыбоходом до пересечения с Коневским каналом-рыбоходом;- на востоке - по правой бровке Ганюшкинского канала-рыбохода от 70 км до 112 км (пересечение с Коневским каналом-рыбоходом);- на юге - по левой бровке Коневского канала-рыбохода от пересечения с Канычинским каналом-рыбоходам до 112 км Ганюшкинского канала-рыбохода;- на севере - по прямой линии от пересечения Канычинского канала-рыбохода с Телячинским каналом-рыбоходом до 70 км Ганюшкинского канала-рыбохода. Примечание : в предустьевом пространстве реки Кигаш рыболовство допускается на участках Птичий, Ватажный, Иголкинский, Коневский, Мальцев, Новинский, Жар-Косе, Тришкин, Дементьев, Верхняя коса;

: в предустьевом пространстве реки Кигаш рыболовство допускается на участках Птичий, Ватажный, Иголкинский, Коневский, Мальцев, Новинский, Жар-Косе, Тришкин, Дементьев, Верхняя коса; в рыбоходных каналах на 1 км по обе стороны до свала глубин 2-х м;

с применением промысловых орудий лова - в казахстанском секторе Каспийского моря, в квадратах 67, 93, 94, 95, 98, 99, 123, 124,125, 128, 150, 154, 155, 158, 159, 160, 181, 182, 187, 218, 219, 259, 260, 300.

с применением ставных сетей на резервном фонде рыбохозяйственных участков казахстанского сектора Каспийского моря.

По Ертисскому бассейну установлены места и сроки пользования:

на Усть-Каменогорском водохранилищах, реке Ертис от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища – с 11 июня по 9 мая ;

; на Шульбинском водохранилище, реке Ертис от Шульбинской ГЭС до административной границы с Павлодарской областью – с 31 мая по 15 апреля ;

; на степных, пресных водоемах Павлодарской области, реке Ертис с ее пойменными водоемами от административной границы с Восточно-Казахстанской областью до государственной границы с Российской Федерацией, по всей протяженности канала имени Каныша Сатпаева, включая все гидроузлы (водохранилища) – с 31 мая по 14 апреля ;

; на соленых водоемах Павлодарской области для сбора и заготовки цист артемии – с 16 июня по 29 февраля ;

; на Бухтарминском и Усть-Каменогорском водохранилищах и на реке Ертис от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища и от Шульбинской ГЭС до административной границы с Павлодарской областью, на водохранилище гидроузла №1 канала имени Каныша Сатпаева, для лова сиговых видов рыб – с 11 декабря по 9 ноября ;

; на водохранилище Бухтарма от Казнаковской переправы ниже по течению до Бухтарминской ГЭС - с 11 декабря по 9 ноября.

По Жайык-Каспийскому бассейну и реки Кигач установлены места и сроки пользования:

на акватории северной части казахстанского сектора Каспийского моря, за исключением запретных для рыболовства мест - с 1 сентября по 24 мая ;

; на островах Мангышлакского архипелага и прилегающего побережья от мыса Тюбкараган до Мыса Буруншик акватории казахстанского сектора Каспийского моря - с 16 марта по 14 ноября ;

; на придаточных водоемах рек Жайык и Кигаш - с 1 сентября по 31 марта ;

; на реке Жайык по Золотому рукаву на тонях Нижняя Пешнойская (тоня для воспроизводственных целей), Малая Дамбинская, Нижняя Дамбинская, Верхняя Дамбинская, Верхняя Золотая, Нижняя Золотая, Верхняя Зарослая, Нижняя Зарослая, Золотенок, по Яицкому рукаву на тонях Еркинкалинская, Верхняя Левая Яицкая, Нижняя Левая Яицкая и по реке Жайык на тонях Новая Лицевая, Старая Лицевая, Бугорки, на научно-исследовательской тоне Нижняя Татарская - с 16 августа по 15 мая , за исключением периода ледостава;

, за исключением периода ледостава; на реке Кигаш на тонях Камышинка, Каракамыс, Дамба, Круглая, Кызыл-Оба, Карагаш, Булгачный, Нижний Богатинский, Бахыт, Золотенок, Тимофеевка, Ягодка, Песок, Ново-Лицевая - с 16 августа по 24 мая , за исключением периода ледостава;

, за исключением периода ледостава; на реке Кушум и Кировском, Битикском, Донголюкском и Пятимарском водохранилищах - с 16 июня по 30 апреля ;

; на озере Шалкар, озерах Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы, озерах и реках Камыш-Самарской системы - с 1 июня по 30 апреля ;

; на других водоемах Западно-Казахстанской области - с 16 июня по 30 апреля ;

; на водоемах для повсеместного отлова раков - 16 июня по 31 марта ;

; с применением непромысловых орудий лова:- на реке Жайык в пределах Атырауской области – с 16 мая по 31 марта ;- на реке Кигаш и на всех ее каналах и ериках – с 21 мая по 19 апреля ;- на реке Жайык со всеми пойменными водоемами (старицы, разливы, протоки, узеки) в пределах Западно-Казахстанской области – с 16 мая по 31 марта ;

;- на реке Кигаш и на всех ее каналах и ериках – ;- на реке Жайык со всеми пойменными водоемами (старицы, разливы, протоки, узеки) в пределах Западно-Казахстанской области – ; на других водоемах в пределах Западно-Казахстанской области – с 1 июня по 30 апреля.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 мая.

Полностью посмотреть постановление можно здесь.

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