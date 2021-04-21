Когда в Нур-Султан придет долгожданная весна

23 апреля потеплеет до 13 градусов тепла.

Потепление в Нур-Султане ожидается с 23 апреля, сообщает zakon.kz.

На сайте столичного акимата отмечено, что 21 апреля синоптики в столице прогнозируют переменную облачность, погоду без осадков.

Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 7-9 мороза, днем 8-10 тепла. Днем позже ожидается переменная облачность, осадков также не будет. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-7 мороза, днем 5-7 тепла, - говорится в сообщении.

23 апреля в столице прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем потеплеет до 13 градусов выше нуля, - отметили в акимате.

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