Доллар резко подорожал на торгах

Курс доллара вырос сразу на 2 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 431,93 тенге, поднявшись сразу на 2,10 тенге, передает zakon.kz.

Существенно вырос и курс евро.

Отметим, что с начала недели отмечалось снижение курса доллара.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 431,3-433,5 тенге, евро – 517,5-521 тенге, рос. рубль - 5,6-5,68 тенге.

Между тем цены на нефть снижаются на торгах 21 апреля.

Июньские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,81%, составив $62,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,72% — до $66,09 за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!