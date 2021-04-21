Свыше 900 млн тенге сэкономила Антикоррупционная служба Алматы

Каждый гражданин может узнать, на что расходуются деньги, поступившие за счет наших налогов, трансфертов из республиканского бюджета.

Антикоррупционной службой г.Алматы с начала года проведен мониторинг на портале "Единое окно закупок" на предмет завышения цен товаров и услуг в планируемых государственных закупках государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора города, передает zakon.kz.

По результатам мониторинга на сегодняшний день экономия бюджетных средств по Алматы составляет 965 миллионов тенге.

В целях открытости и оценки эффективности использования бюджетов государственных органов Антикоррупционной службой действует проект "Интерактивная карта открытых бюджетов" PUBLICBUDGET.KZ

Карта в режиме реального времени отображает детальные сведения о выделенных бюджетных средствах на строительство, ремонт и содержание социальных объектов.

Интерактивная карта – это принцип открытого бюджета. Каждый гражданин может зайти на сайт publicbudget.kz и узнать, на что расходуются деньги, поступившие за счет наших налогов, трансфертов из республиканского бюджета.

Причем в каждой из сфер бюджетирования можно увидеть не только стоимость того или иного проекта, но и проследить ход его реализации – будь это строительство дорог, больниц, поликлиник, социальные объекты, ремонт и благоустройство дворов, улиц и так далее.

В случае значительного превышения или занижения расходов система указывает рисковые зоны, тем самым автоматизировав общественный контроль. Указанные механизмы дают возможность применять превентивные меры и оперативно реагировать на возможные коррупционные риски.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!