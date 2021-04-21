Рассылка о "похищении" девочки напугала жителей Экибастуза

Проверяйте информацию.

Встревоженные жители Экибастуза в WhatsApp распространили аудиосообщение о "похищении" девочки, сообщает zakon.kz.

Автор сообщения рассказала об инциденте, который якобы произошел с дочерью соседки.

Ребята, всем привет. Соседка по дому написала, что ее дочь в первом часу дня шла со школы между частным сектором. И ее двое запихали в черную машину. Чудесным образом, она выпрыгнула из машины возле магазина. Поэтому по одному не ходите. Как только все узнаю - дам знать, - рассказывает женщина.

Информацию прокомментировали в полиции города.

Проведена проверка. Данный факт не подтвердился. Для того, чтобы привлечь внимание взрослых, девочка придумала данную историю. Уважаемые родители, уделяйте внимание своим детям, - уточнили в ведомстве.

В полиции также напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность.

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