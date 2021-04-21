Главному санврачу Казахстана объявлен выговор

Кресло нравится, но только оно? - Платонов.

Главному государственному санитарному врачу – вице-министру здравоохранения Ерлану Киясову объявлен выговор за систематические нарушения партийной дисциплины.

Об этом заявил председатель комитета партийного контроля Nur Otan Артур Платонов.

По его словам, данное решение принято по итогам мониторинга исполнения поручения Елбасы, Председателя партии Нурсултана Назарбаева об обязательном использовании политическими служащими, являющимися членами партии Nur Otan, партийной символики.

За аналогичные нарушения к партийной ответственности в форме "замечания" также были привлечены заместитель акима города Алматы Максат Кикимов, заместитель акима Кызылординской области Бахыт Жаханов, заместитель акима Восточно-Казахстанской области Шакарым Буктугутов, аким города Жезказган Кайрат Абсаттаров.

Председатель партийного контроля отметил, что ему уже несколько раз приходилось слышать от избирателей, почему отдельные заместители министров, чиновники в регионах во время встреч с гражданами по тем или иным вопросам вдруг норовят "соскочить" с выполнения партийных обязательств.

Будут ли выполнены обязательства партии? Что можно от чиновников ждать, если "на ваших" даже значка нет. Словно и обязательства партийные на благо казахстанцев их не касаются. Некоторым господам похоже стыдно перед гражданами за свою работу? Поскольку не совпадает она во многом с теми задачами, которые ставит партия? От того неловко и значок надевать? Или костюм не хочется портить? Кресло нравится, но только оно? Уж если вы поставлены партией, но о ней позабыли, или стесняетесь за содеянное на важнейшем посту, то партия может и отказать в доверии, – написал Артур Платонов на своей странице в Facebook.

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