Тюльпаны в снегу. Алматинскую область заметает

В регионе сильный ветер и снег.

Погодные сюрпризы продолжаются, сообщает zakon.kz.

21 апреля Алматинскую область замело. В регионе идет снег и наблюдается сильный ветер.

Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео.

К примеру, на странице в Instagram @taldykorganec.7282 автор шутливо поздравил подписчиков с наступающим новым годом.

Тем временем, полиция области сразу же обратились к водителям.

В связи с ухудшением погодных условий и обильным снегопадом ограничено движение на некоторых участках автодорог республиканского и местного значения. Многие водители уже сменили колеса своих транспортных средств с зимних на летние. В этой связи, просим воздержаться от любых поездок, тем более от дальних, во избежание дорожно-транспортных происшествий, - сообщил и.о.начальника УАП ДП Алматинской области, капитан полиции Алмас Ансарулы.

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