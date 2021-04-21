Когда появится авиасообщение между США и Казахстаном

На сегодняшний день в США не готовы дать гражданам Казахстана безвизовый режим.

В США вернутся к переговорам по авиасообщению с Казахстаном после пандемии, сообщил на пресс-конференции посол Уильям Мозер, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос по поводу прямого авиасообщения между США и Казахстаном. Ведутся ли переговоры? К сожалению, я могу утверждать, что у нас затор из-за пандемии. Это значит, что этот процесс будет продолжаться после пандемии, — сообщил Мозер.

По его словам, для запуска регулярного авиасообщения необходимы определенные стандарты в Казахстане, которые нужно предварительно запустить.

Такие стандарты как хороший визовый режим и стандарты безопасности. Для этого нужно посещение экспертов, чиновников из Вашингтона, — уточнил посол.

Он добавил, что на сегодняшний день в США не готовы дать гражданам Казахстана безвизовый режим.

Думаю, что сейчас мы не готовы дать Казахстану безвизовый режим. Потому что это длинный и трудный процесс… Новая администрация в Вашингтоне, такие вопросы будут в обсуждении, но они не в приоритете администрации, потому что сейчас есть другие вопросы, — заключил Мозер.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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