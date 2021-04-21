В Казахстане ожидается потепление 

Приложение zakon.kz
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Лишь на западе и юго-востоке страны ожидается неустойчивый характер погоды.
Синоптики предоставили прогноз погоды на 22-24 апреля, сообщает zakon.kz.
В ближайшие дни антициклон сохраняет свое влияние на большую часть страны, с чем ожидается погода преимущественно без осадков.
В то же время высотный гребень будет смещаться через территорию республики с запада на восток, вызывая повышение температуры воздуха. Лишь на западе и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, временами с грозами, возможен град. По республике также в отдельных регионах ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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