Переход с КСК на ОСИ. Какая работа проводится в столице?

Создание ОСИ позволяет жителям домов самим выбирать председателя, совет дома и ревизионную комиссию.

В Нур-Султане продолжаются работы по переходу с КСК на ОСИ (объединение собственников имущества). На сегодняшний день в столице создано свыше 260 ОСИ.

Для централизованной консультации и перехода на форму ОСИ акиматом оказана помощь Ассоциации "iQamal" в создании единой площадки – Центра ОСИ Iqamal (саморегулируемая организация).

- Для чего нужно ОСИ?

Акиматом столицы ведутся системные работы по строительству льготного социального жилья, решению проблем дольщиков и завершению долгостроев, сносу и переселению семей с аварийного ветхого жилья, ремонту МЖК и т.д. Помимо вышеперечисленных мер и подведения инженерных сетей, также важно тщательно следить за состоянием дома на регулярной основе. Ведь именно уход за домом позволяет создать благоприятные условия для жильцов и обеспечивает долголетие самого дома. Так, созданные ОСИ (объединение собственников имуществ) обеспечивают и отвечают за содержание и состояние домов.

- В чем преимущество ОСИ?

Создание ОСИ позволяет жителям домов самим выбирать председателя, совет дома и ревизионную комиссию. Главное преимущество заключается в том, что жители смогут контролировать денежные средства. Например, принимать решения касательно плана развития ЖК, ремонта, благоустройства, озеленения и т.д.

- Как создать ОСИ?

Необходимую информацию по переходу с КСК на ОСИ можно получить, к примеру, в Центре ОСИ Iqamal (саморегулируемая организация, http://iqamal.kz/).

Одним из преимуществ создания ОСИ является то, что оно объединяет не только собственников квартир, но и других собственников имущества. Это как субъекты МСБ: как кафе, рестораны, магазины и т.д. Акиматом оказывается системная помощь в работе по переходу с КСК на ОСИ. Так, совместно с ассоциацией "iQamal" ведём масштабную работу по разъяснению норм Закона. "iQamal" является централизованной платформой ОСИ, где жители города могут получить юридическую и консультативную помощь. Также для того, чтобы охватить разъяснительными работами большее количество жителей города "iQamal" на еженедельной основе в режиме онлайн проводит совещания по разъяснению и механизму создания ОСИ. В том числе, в качестве площадки используется наш Центр жилья (пр. Республики, 32), где есть сотрудники наших Управлений, - отметил заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов.

"Видим заинтересованность со стороны жителей. Провели свыше 400 онлайн-собраний собственников. Продолжаем работу в данном направлений",- подчеркнула руководитель Ассоциации iQamal Гульвира Абетова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!