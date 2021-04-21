В Nur Otan заявили о модернизации 1000 школ уже в этом году

Запланировано строительство 200 школ и модернизация еще 1000 объектов образования.

400 новых школ будет построено до конца следующего года. Об этом стало известно на первом организационном заседании нового Республиканского общественного совета партии Nur Otan по развитию образования и науки, где также был утвержден новый состав и определен план работ на предстоящий год.

Как отметили в пресс-службе партии, первоочередная задача совета – это контроль за реализацией предвыборных обещаний, в том числе по ликвидации трехсменных и аварийных школ. По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева была разработана соответствующая Дорожная карта до 2025 года.

По словам Секретаря партии Nur Otan Алибека Алденей, только в этом году запланировано строительство 200 школ и модернизация еще 1000 объектов образования.

Как отметила вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, в рамках реализации предвыборной программы правящей партии уже составлен план ввода в эксплуатацию 800 школ. Половина из них будет построена до конца 2022 года.

В ходе заседания председатель совета, депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова акцентировала внимание представителей профильного ведомства на эффективности расходования бюджетных средств.

В ходе анализа расходования средств, выделенных на строительство школ, выявлено неосвоение на 18,6 млрд тенге. Причем ни один регион не достиг соглашения с министерством образования по поводу перераспределения средств, хотя действующее законодательство это не запрещает. Необходимо усилить механизмы контроля, – заявила Жулдыз Сулейменова.

По данным министерства в настоящее время дефицит составляет 265 тысяч ученических мест, 137 школ по всей стране ведут обучение в три смены, еще 34 признаны аварийными.

По итогам заседания подготовлен ряд рекомендаций, в том числе обеспечить эффективную реализацию строительства 800 новых школ и постоянный мониторинг расходования бюджетных средств с ежемесячным отчетом в центральный аппарат партии Nur Otan, активизировать общественный контроль, усилить ответственность местных исполнительных органов, а также закрепить за членами региональных и территориальных советов курацию за каждой школой.

Напомним, ранее первый заместитель Председателя Nur Otan Бауыржан Байбек рассказал, как в правящей партии намерены обеспечить реализацию своих предвыборных обещаний.

По его словам, по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева, а также в рамках реализации концепции "Слышащего государства" Президента страны Касым-Жомарта Токаева системно переформатирована работа общественных советов партии.

Решением Бюро Политического совета вместо упраздненного института партийных кураторов создано 14 республиканских общественных советов по контролю за реализацией конкретных направлений предвыборной программы Nur Otan. Аналогичные советы созданы и на региональном уровне.

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