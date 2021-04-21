Град, снег. Как меняется погода в Алматы 

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Температура воздуха днем 2°С, ночью -2°С
Пользователи социальных сетей делятся фото и видео, как меняется погода в Алматы, сообщает zakon.kz.
21 апреля в Алматы днем ожидается дождь, снег.
Ветер северо-восточный 3-8, ночью порывы 12 м/с. Температура воздуха днем 2°С, ночью -2°С, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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