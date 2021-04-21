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Град, снег. Как меняется погода в Алматы 

Фото: Zakon.kz 21 апреля 2021, 13:41

Температура воздуха днем 2°С, ночью -2°С

Пользователи социальных сетей делятся фото и видео, как меняется погода в Алматы, сообщает zakon.kz.

21 апреля в Алматы днем ожидается дождь, снег.

Ветер северо-восточный 3-8, ночью порывы 12 м/с. Температура воздуха днем 2°С, ночью -2°С, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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