Адвокат Биртанова: Это достаточно выдуманное уголовное дело

Биртанов находится под домашним арестом с 7 ноября 2020 года.

Сегодня, 21 апреля, суд в Нур-Султане начал рассматривать вопрос о продлении домашнего ареста экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову, передает zakon.kz.

Биртанов находится под домашним арестом с 7 ноября 2020 года. Ему продлевали домашний арест уже 4 раза.

Прокурор в своем выступлении в очередной раз попросил суд продлить Биртанову домашний арест, теперь до 30 мая 2021 года. Прокурор утверждает, что нужно еще время, чтобы провести дополнительные экспертизы и другие следственные действия, а если освободить Биртанова, он может скрыться или воспрепятствовать объективному расследованию дела.

После прокурора выступил адвокат экс-министра.

По его словам, следствие предоставило недостоверную информацию, говоря о том, что "Платформа интероперабельности информационных систем" производства компании Ericsson Nikola Tesla не работоспособна на территории Казахстана (именно на этом факте строится обвинение против Биртанова - ред.).

"Платформа" не только разработана и внедрена, она работает и продолжает свое развитие. Это знают и специалисты и сами следователи.

Также, по словам адвоката, есть масса документов, подтверждающих то, что платформа работает. К примеру, существует документ, подписанный в декабре 2017 года, тогда еще вице-министром здравоохранения Алексеем Цоем о том, что работы по разработке платформы поставщиком выполнены на 61%. Есть также несколько служебных записок от вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева о том, что работы проводятся и соответствуют всем требованиям.

Эти данные показывают, что платформа на тот момент была разработана. И сейчас когда прошло 11 месяцев и мы видим, что платформа работает. Поэтому мы не понимаем, на каком основании преследуется Биртанов, на каком основании он содержится под домашним арестом. Это достаточно выдуманное уголовное дело. Факт того, что в этом деле нет и не может быть хищения, подтверждается тем, что к делу не привлечены ни представители подрядчика, Ericsson Nikola Tesla, которая разрабатывала "Платформу", ни члены комиссий, принимавшие "Платформу" в эксплуатацию и подписывавшие все приемочно-сдаточные акты. Следствие преследует только Биртанова, который не подписывал ни контракты, ни акты выполненных работ, ни акты введения в эксплуатацию.

Также адвокат считает, что слова прокурора о том, что Биртанову нужно продлить арест из-за того, что он может скрыться и воспрепятствовать объективному расследованию дела, необоснованны. Он попросил суд изменить экс-министру меру пресечения на подписку о невыезде либо залог.

Сам экс-министр здравоохранения попросил суд поддержать адвокатов. Он сказал, что сам заинтересован в объективном расследовании уголовного дела.

Я законопослушный гражданин, ничего из предъявленного мне следствием не совершал. Мне нужно работать, содержать семью. Я врач, другой профессии не имею, и доходов от других видов деятельности у меня нет - сказал Елжан Биртанов.

Решение суда о продлении домашнего ареста экс-министру будет озвучено сегодня в 15.00.

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