Депутат: Вопросами воды занимаются восемь министерств, а результатов нет

Проблема воды в стране усугубляется с каждым годом.

Вопрос водной безопасности должен стать приоритетом государственной политики не на словах, а на деле. Такое заявление озвучила сегодня на пленарном заседании Мажилиса член фракции партии "Nur Otan" Зульфия Сулейменова, обратившись с депутатским запросом к премьер-министру страны Аскару Мамину, сообщает zakon.kz.

По словам мажилисмена, несмотря на принимаемые меры в этой сфере, проблема воды в стране усугубляется с каждым годом. Наблюдается обмеление рек и высыхание озер, таяние долгосрочных запасов пресной воды – ледников и вечной мерзлоты, интенсивное загрязнение подземных бассейнов.

Отметив необходимость охвата всех этих вопросов Национальным проектом по управлению водными ресурсами, парламентарий обозначила имеющие ключевые проблемы сектора, которые до этого времени не находят своего системного решения.

Зульфия Сулейменова пояснила, что сохраняется раздробленность и фрагментированность государственной системы управления водными ресурсами.

Сегодня вопросами воды занимаются 8 министерств, местные исполнительные органы, а также компании фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", - заявила депутат.

В частности, политикой в области использования водного фонда занимается МЭГПР, мелиорацией - МСХ, формированием тарифов и водообеспечением отраслей экономики - МНЭ, координацией водоснабжения и водоотведения – МИИР, трансграничными реками – МЭГПР и МИД, управлением крупными ГЭС - Самрук-Энерго, разведкой и переоценкой подземных вод - акиматы.

Водные мозговые центры относятся к МОН и МСХ, хотя Комитет водных ресурсов входит в состав МЭГПР, - уточнила депутат, подчеркнув при этом, что в осуществление водной политики вовлечены 172 структурных подразделения при отсутствии какой-либо координации между ними.

Мажилисмен считает, что сложившаяся сложная система ведет к тому, что государственный аппарат вынужден фокусироваться на устранении следствий, а не на решении причин проблем. Подобный расклад может привести к снижению продовольственной безопасности, конфликтам и миграции населения в будущем.

Вместе с тем, как отмечает парламентарий, отрасль сегодня испытывает острый дефицит специалистов-водников. К примеру, депутатами не раз поднимался вопрос об укреплении переговорных позиций с сопредельными государствами по вопросам трансграничного вододеления. Однако проблема упирается в нехватку специалистов-переговорщиков в области водной дипломатии.

По словам депутата, немногочисленные научные институты, в которых накоплены знания и опыт, сталкиваются с элементарной проблемой материально-технического обеспечения. Так, Институт географии и водной безопасности, единственный, который осуществляет проекты закрытого характера в области воды и обеспечивает экспертное сопровождение переговоров по воде с Китаем, уже несколько лет не может решить проблему с собственным зданием.

Должны ли мы ждать катастрофу, сравнимую с нынешней пандемией, чтобы наконец-то выстроить работу, соответствующую стратегичности ресурса, а также сформировать адекватную экспертную и научную базу в области воды? – заявила депутат.

Член парламентской фракции партии "Nur Otan" Зульфия Сулейменова считает необходимым в рамках разрабатываемого Национального проекта по управлению водными ресурсами решить острые проблемы отрасли.

В частности, консолидировать водную политику и оптимизировать систему управления водными ресурсами, не перекладывая при этом решение этого комплексного и важного вопроса на одно министерство или один акимат. Кроме того, необходимо обеспечить подготовку специалистов-водников, особенно в области водной дипломатии, а также решить проблему адекватного материально-технического обеспечения водных мозговых центров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!