Один из районов Нур-Султана остался без света

Причины выясняют.

В Нур-Султане в одном из районов отключили электричество, сообщает zakon.kz.

Аварийное отключение. Бригада на месте для выяснения и устранения причины, - отметили в АО "Астана-РЭК".

В ведомстве уточнили, что света нет в районе Алматы, а именно в шести жилых комплексах по проспекту Момышулы и в м/н Акбулак, также в частном секторе на юго- востоке столицы.

UPD. Поврежденные участки кабельных линий выведены в ремонт. Оперативно-выездными бригадами произведены подключения, - отметили АО "Астана-РЭК".

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