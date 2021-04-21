Шарип Серик впервые ответил экс-супруге Say Mo: "Потом она поймет"

Актер хранил молчание раньше.

Актер Шарип Серик и рэперша Say Mo совсем недолго прожили в браке. Их семейная жизнь длилась около месяца, после развода Say Mo заявила, что жила с абьюзером и после развода начала посещать психотерапевта. А Шарип Серик молчал. Но только до настоящего момента, передает zakon.kz.

Подробности о звездном разводе появились на Youtube-канале AlexandraAliArt,

Say Mo, Моля, Молдир − это человек, с которым мы очень спонтанно познакомились, все было очень ярко. Познакомились в кафе. Я заходил, она выходила, и я такой говорю: "Слушайте, вы же Say Mo, да? Может, сфоткаемся?". Потом все как-то пошло, мы познакомились, очень долго скрывались от глаз, но при всем при этом не так, чтобы закрыться, в маске ходить. Я благодарен ей, что она научила меня любить, беречь. Все это произошло... ну, так коротко скажу. Может быть, она не была готова ко всему этому. Она, во-первых, младше меня. Все говорили, что вот, вы творческие, это будет трудно. Да не видел никаких трудностей, в принципе. Но вот так произошло. Я думаю, я уверен, что она неглупая девушка, что потом она поймет: "Немножечко я, по-моему, перегнула палку, мягко говоря. Что-то я сделал неправильно, - пояснил Шарип Серик.

Когда все это произошло, актер испытывал боль, обиду, потом злился, ненавидел, боялся, ревновал, любил, обратно чувствовал боль, а потом это все размешалось в "винегрет" эмоций.

И когда просто уже доходило до какой-то паранойи, я такой: "Блин". Все зависит от тебя самого, как долго ты будешь находиться в таком состоянии. Есть люди, которые переживают такие расставания годами. Я подумал, что нет. Хотя я очень эмоциональный человек. Если я вижу какую-то несправедливость, какую-то трудность в жизни человека, я, помимо того, что стараюсь помочь, я стараюсь пережить ее. А тут вся эта трудность рухнула на мои плечи, - поделился актер.

Он поблагодарил друзей и родных за поддержку и помощь. Сейчас он чувствует себя на 90% справившимся с трудностями после развода.

Я прошел это испытание. Сказать, любил ли я Say Mo − любил очень сильно. Сказать, ненавижу ли я ее − не могу. Спасибо ей. Сказать, хотел бы я вернуться к ней – нет. Этот этап, этот лист перевернут. Есть такой момент − начать жизнь с новой странички, а я сделал по-новому − я завел новую тетрадь, - заключил Шарип Серик.

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