Как будет проводиться выездная таможенная проверка

Так, комплексные выездные таможенные проверки проводятся по полугодовому графику.

В этом году в Таможенном кодексе появился новый вид проверки - комплексная выездная таможенная проверка. Кто подлежит такой проверке и как будут уведомлять о назначении проверки, рассказали в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

Согласно дополнениям в Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" предусматривается введение нового вида таможенной проверки – комплексная выездная таможенная проверка. Она проводится на основе системы управления рисками, - сообщили в КГД.

При этом комплексные выездные таможенные проверки проводятся по полугодовому графику, который размещается на сайте КГД:

на первое полугодие – до 25 декабря года, предшествующего году проведения проверок;

на второе полугодие – до 25 мая текущего календарного года.

Кроме того, органы государственных доходов не менее чем за 30 календарных дней до начала проведения комплексной выездной таможенной проверки направляют проверяемому лицу извещение о проведении комплексной выездной таможенной проверки, - отметили в КГД.

Эта норма вступила в силу с 1 марта 2021 года.

Вместе с тем разработаны и утверждены Правила выбора проверяемых лиц с применением системы управления рисками для назначения комплексных выездных таможенных проверок (приказ МФ РК от 2 апреля 2021 года № 296).

Правила определяют порядок выбора проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок, который осуществляется на основании критериев степени риска, предусмотренных статьей 452 Кодекса. Они вступают в силу с 23 апреля 2021 года.

Также утверждены формы извещения о проведении комплексной выездной таможенной проверки и полугодовых графиков комплексных выездных таможенных проверок (приказ МФ РК от 31 марта 2021 года № 275).

Приказ вступил в силу 17 апреля 2021 года.

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