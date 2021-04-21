ЖК на месте бывшего Плодоконсервного комбината: будет изменена этажность

К работе над новым документом привлечены ведущие архитекторы города.

Проект широко обсуждаемой застройки территории бывшего Плодоконсервного комбината в Алматы находится на переработке, сообщает zakon.kz.

В Управлении городского планирования и урбанистики города отметили, что застройщик принял на себя обязательства по изменению проекта застройки.

При переработке проекта будут учтены рекомендации акимата Алматы и представителей общественности. Застройщик обязан предусмотреть в проекте наличие соцобъектов, в том числе общеобразовательных учреждений и объектов дошкольного образования. Кроме того, будет изменена этажность зданий согласно рекомендациям специалистов. Особое внимание будет уделено созданию рекреационных зон с благоустройством и озеленением территории, - говорится в сообщении.

Кроме того, к работе над новым документом привлечены ведущие архитекторы города - С. Фазылов, Н. Хамитов, А. Акпай и другие.

Ранее сообщалось, что реализация проекта застройки земельного участка на территории бывшего Плодоконсервного комбината приостановлена.

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Строительство так называемого "человейника" допущено не будет. Измененный проект будет представлен на ознакомление общественности и при получении поддержки горожан будет рассмотрена возможность его реализации, - уточнили в ведомстве.

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