Дорога на БАО закрыта, но для туристов есть исключение

Для тех, кто посещает урочище Аюсай или совершает прогулки по Старой Японской дороге, предусмотрены три временных коридора.

В апреле текущего года стало известно, что дорогу на БАО могут закрыть на три года из-за строительства плотины. Как сообщили в компании, занимающейся развитием экотуризма в Национальном парке Иле-Алатау, дорога для туристов к визит-центру Аюсай открыта, и люди могут заезжать на территорию Нацпарка, передает zakon.kz.

Сообщаем вам, что несмотря на строительство новой плотины госучреждением "Казселезащита" по пути на БАО, вы можете заезжать на территорию визит-центра Аюсай. До конца 2021 года планируется открытие новой объездной дороги для беспрепятственного проезда,- отметили в Turanga Group.

Временные промежутки, в которые туристы смогут заехать в Нацпарк:

- с 6:00 до 8:00- с 13:00 до 14:00- с 18:00 до 19:00

Что касается необходимости строительства второй плотины в Большом Алматинском ущелье Заилийского Алатау, то руководитель филиала "Алматинского городского эксплуатационно-технического управления" СаматДауленканов сообщил:

В верховьях ущелья имеются четыре прорывоопасных моренных озера, а ниже плотины, в устье Аюсай, находятся около 50 объектов. Плотина рассчитана на три миллиона кубов. При землетрясении может случиться прорыв Большого Алматинского озера, 10-го и 13-го моренных озер.

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