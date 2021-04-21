Лечение коронавируса в Кыргызстане: иссык-кульским корнем отравились 4 человека

Отвар они принимали без назначения врача.

В Кыргызстане продолжаются страсти по иссык-кульскому корню, который якобы лечит от коронавируса. Им отравились уже 4 человека, передает zakon.kz.

Кыргызские СМИ сообщают, что в середине апреля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что врачи научились лечить коронавирус за 2-3 дня. На следующий день министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рассказал, что аконит (иссык-кульский корень) можно применять для лечения коронавируса. По его словам, президент единственный человек, который может определить правильную пропорцию ядовитого растения в отваре. Он добавил, что врачи уже повсеместно используют иссык-кульский корень.

Гражданская активистка Умай Арыкова подала в прокуратуру жалобу на главу Минздрава. Она попросила дать юридическую и правовую оценку действиям министра, которые подпадают под статью "Умышленное причинение вреда здоровью".

Также кыргызстанские медики потребовали лишить главу Минздрава ученых званий.

Он дискредитировал научное сообщество Кыргызстана, дискредитировал сотни профессоров и тысячи кандидатов наук. Грош цена диссертациям и научным званиям в Кыргызстане, если так можно поступать научному деятелю, - сказала инициатор Айсулуу Атаканова.

Заявлениями министра здравоохранения заинтересовались депутаты Жогорку Кенеша. Они потребовали проверить Минздрав, который рекламирует опасный яд. Также депутаты парламента спросили у генерального прокурора Курманкула Зулушева понесет ли глава Минздрава ответственность.

Проверка ведется милицией. По нашим данным, 400 человек сами добровольно выпили настойку этого корня. Никто из них не пострадал. Однако мы будем смотреть на последствия применения этого растения, - сказал он.

В Минздраве КР сообщили, что применение раствора иссык-кульского корня в качестве лечебного средства не предусмотрено. Отмечается, что ведомство не располагает сведениями о производстве, распространении и клиническом применении отвара аконита.

Между тем, поступают сообщения об отравлении аконитом. Им отравились уже 4 человека. В отделении токсикологии БНИЦТиО в тяжелом состоянии поступила семейная пара О.К., 1950 года рождения, и С.Т., 1955 года рождения, с предварительным диагнозом "Отравление аконитом? Аритмогенный шок". Также в отделении реанимации Наццентра кардиологии и терапии в крайне тяжелом состоянии доставлен пациент А.Д., 1958 года рождения, с жалобами на выраженную слабость, тошноту, рвоту, перебои в работе сердца. Предварительный диагноз "Отравление неизвестным веществом". Накануне в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступил еще 1 человек, отравившийся отваром иссык-кульского корня. Медикам он сказал, что принимал отвар самостоятельно, без назначения врача.

Это при том, что ранее глава кыргызстанского Минздрава уверял, что в стране не планируют отменять лечение больных корнавирусом ядовитым иссык-кульским корнем.

Никаких отравлений и побочных эффектов. Потому что дозу мы сами подбираем. И давайте не будем называть его иссык-кульским корнем, или уу коргошун. Международное название — аконит. Во всем мире его раньше применяли при онкологических заболеваниях, кожных, туберкулезе и других. Я вчера разговаривал со многими научными работниками России. Они тоже удивляются: "Во всем мире ищут лечение от COVID-19, а если вы получаете хорошие результаты, почему такой резонанс", - говорил он.

Также глава Минздрава прокомментировал отравления аконитом.

Пострадавшие наш отвар не получали. Надо же сначала спросить, отчего люди отравились. Это онкологические больные, сами употребляли уже давно. При раковых заболеваниях желудка давным-давно применяют аконит. Тот, кто им назначил народное лечение, дозу, наверное не рассчитал, - сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

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