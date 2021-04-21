Пуль было очень много. Стали известны детали стрельбы в школьников в Таразе

Совсем скоро подростков будут отпущены домой.

В дачном массиве вблизи Тараза стреляли в школьников, сообщает zakon.kz.

По информации "КТК", подростки получили множество огнестрельных дробовых ранений. Повреждены ноги, руки, тела и даже лица. Дети перенесли уже несколько операций и сейчас в больнице.

При поступлении состояние подростков расценивалось как средней тяжести, потому что пуль было очень много. Были проведены операции. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Жизненно важные органы дробью не задело. Совсем скоро уже будут отпущены домой, - отметил Азат Сатжанов, главврач Жамбылской областной многопрофильной детской больницы.

Очевидцы отмечают, что пострадавшие подростки договорились о встрече с оппонентами.

Сколько всего было участников, пока неизвестно, но среди них были учащиеся колледжа.

Кто-то из толпы достал ружье и стал стрелять. Подробности происшествия полиция не разглашает. Уверяют, задержан один подозреваемый, который уже дает показания. В отделе образования инцидент комментируют сдержанно.

В данный момент полицейские занимаются этим делом. Пока нам об этом никакой информации не дали. Могу сказать, что дети – из обычных, благополучных семей, успеваемость у них хорошая. Раньше среди хулиганов их не замечали, - уточнил Саясат Есеев, начальник отдела образования Тараза.

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