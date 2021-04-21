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Токаеву рассказали о развитии блокчейн-технологий в Казахстане 

Фото: pixabay.com 21 апреля 2021, 15:03

Президент подчеркнул, что государство рассматривает новые технологии в качестве приоритетного направления развития экономики.

Глава государства принял руководителя Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий Исламбека Салжанова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии блокчейн-технологий в нашей стране.

Исламбек Салжанов рассказал о реализации конкретных проектов, а также о совместной работе с Правительством по созданию благоприятных условий для привлечения международных компаний и инвесторов в данную отрасль. По словам руководителя Ассоциации, это даст возможность создать значительное количество рабочих мест, а настройка мер налоговой политики позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет страны.

Президент подчеркнул, что государство рассматривает новые технологии в качестве приоритетного направления развития экономики.

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