В Алматы и нескольких областях ожидается гололед 22 апреля 

На юго-западе страны – гроза, пыльная буря, возможен град.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 22 апреля, сообщает zakon.kz.

По-прежнему северная половина РК будет находиться под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков. На остальной территория республики связи с атмосферными фронтальными разделами ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег), - сообщили в РГП "Казгидромет".

Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – гроза, пыльная буря, возможен град.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +7+9°С.

В Алматы облачно, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°С, днем +7+9°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, на поверхности почвы заморозки 3°, днем +17+19°С.

В Мангыстауской области местами ожидаются пыльная буря, возможен град, усиление ветра 17-22 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области ночью – гололед.

В Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман. Днем в Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Костанайской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Алматинской области – гололед.

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