Штраф за отказ от вакцинации. Что говорят в Минздраве

Принудительной вакцинации у нас нет и не будет.

Казахстанцы не перестают проявлять заботу к соотечественникам. На этот раз они предупреждают друг друга о неких штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19, сообщает zakon.kz.

Якобы такие меры начнут применять уже в конце этого года. Это фейк, - уточнили в Stopfake.kz.

В Министерстве здравоохранения опровергли подобную информацию.

Принудительной вакцинации у нас нет и не будет. Мы об этом уже не раз говорили. Подобные сообщения — дезинформация, — сообщили в ведомстве.

Штрафы за отказ от прививок или принуждение к получению вакцин противоречат законодательству Казахстана.

Согласно статье 77 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", каждый гражданин Казахстана имеет право на "дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок".

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