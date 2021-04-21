За некачественные дороги наказали шесть чиновников в Костанайской области

В период обследований выявлено 1210 дефектов дорожного полотна.

Шесть должностных лиц привлечены к ответственности за дефекты на дорогах в Костанайской области, сообщает zakon.kz.

В период обследований выявлено 1210 дефектов дорожного полотна. Из них более 100 дефектов люков смотровых колодцев и более 2 тысяч недостатков технических средств регулирования дорожного движения, - сообщается на сайте МВД.

По итогам проведенных обследований местным исполнительным органам и собственникам автодорог выдано 138 предписаний. За неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлечено шесть должностных лиц по части 1 статьи 631 КоАП РК.

С 12 по 15 апреля сотрудниками дорожно-технической инспекции и управлением местной полицейской службы ДП области совместно с собственниками автомобильных дорог проведено внеплановое обследование 138 автодорог общего пользования, что охватило более четырех тысяч километров.

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