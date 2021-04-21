Диалог мурчащих котов умилил пользователей соцсетей

Видео посмотрели почти 90 млн человек.

Пользователей социальных сетей не оставил равнодушным "разговор" двух котов, сообщает zakon.kz.

Стина и Мосси обычно дерутся, а не общаются, так что это был странный момент. Они продолжали "разговаривать" около часа, постоянно, - говорится в описании к видео.

Премилый ролик был снят еще в 2007 году. Однако в последнее время стал набирать популярность - его посмотрели почти 90 млн человек.

В комментариях надеются, что котики еще живы и у них все хорошо.

Конечно же, самый популярный вопрос среди пользователей - о чем они разговаривают.

Сердечная беседа! Нежная дружба и любовь!)))) Браво! Учитесь люди - как надо относиться друг к другу!!! Наверное, так инопланетяне разговаривают! Такая милота! - отмечают комментаторы.

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