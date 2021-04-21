Болельщики и спортсмены выберут новый символ олимпийцев Казахстана

Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион тенге.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана объявляет открытый конкурс на разработку символа олимпийцев Казахстана. К участию в Конкурсе на изготовление графического изображения-логотипа и шрифтового написания "TeamKZ" приглашаются все желающие. Прием конкурсных работ начинается с 21 апреля и продолжится до 2 мая включительно. Призовой фонд Конкурса составляет 1 миллион тенге, передает zakon.kz.

Определение победителя пройдет в три этапа. Первый отбор конкурсных работ проведет комиссия НОК, в состав которой войдут как сотрудники Олимпийского комитета, так представители спортсменов, тренеров, а также дизайнер. Во время второго этапа 4-5 мая на сайте Olympic.kz будет запущено голосование, где болельщики помогут определить шорт-лист лучших работ. На третьем этапе в период с 6 по 8 мая отобранные конкурсные работы будут направлены спортсменам национальных команд Казахстана и национальным федерациям по олимпийским видам спорта. От каждой команды и федерации будет засчитано по одному голосу. Работа, набравшая большее количество голосов, и станет победителем Конкурса.

Как отметили в НОК Казахстана, участие такого большого количества людей в выборе символа олимпийцев Казахстана не случаен, так как «Team KZ» всегда позиционировалась как единая команда. Это - и спортсмены, и тренеры, национальные федерации по олимпийским видам спорта и, разумеется, болельщики. Еще одной целью является поддержка творческой молодежи, дизайнеров и художников, и это не первый конкурс Олимпийского комитета страны с их участием.

Учитывая, что в этом году пройдут летние Олимпийские Игры, а в начале следующего года - зимняя Олимпиада, Конкурс приобретает еще большую значимость. Поэтому Национальный Олимпийский комитет приглашает всех творческих людей, а также болельщиков Олимпийской команды Казахстана принять активное участие и внести свой вклад в создание символа Олимпийцев страны.

Итоги будут объявлены 11 мая на сайте www.olympic.kz. За конкурсную работу, занявшую первое место, автор получит 700 тысяч тенге. Также предусмотрено два поощрительных приза в размере 150 тысяч тенге. Для участников - с Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте НОК Казахстана в специальном разделе Конкурса.

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