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Ситуация с коронавирусом в Казахстане. Онлайн

Фото: pixabay.com 21 апреля 2021, 16:35

Одним из спикеров выступает Ерлан Киясов.

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК проходит конференция на тему "О текущей эпидемиологической ситуации в стране", сообщает zakon.kz. Спикерами выступают:

- вице-министр здравоохранения РК, главный санитарный врач РК Ерлан Киясов,

- заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова,

- руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Нур-Султану Нурлыбек Асылбеков,

- к.м.н.,заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева.

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