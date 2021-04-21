Костя Цзю едва не разбил нос Ивану Урганту во время шоу

Все было под контролем.

Известный российский телеведущий Иван Ургант едва не получил рассечение носа во время съемок программы "Вечерний Ургант". Сделать это мог легендарный боксер Костя Цзю, но все обошлось, поскольку спортсмен контролировал ситуацию, передает zakon.kz.

Со стороны могло показаться, что вот-вот из носа Ивана потечет кровь после того, как Костя решил показать пару приемчиков. Но на самом деле никакого вреда телеведущему боксер и не собирался причинять, а его удары в область лица Урганта - это аккуратный прием фитнес-бокса, когда боксер ударяет так, что касается кулаком кончика носа.

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