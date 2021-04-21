Правила езды на электросамокатах разъяснили столичные полицейские

Так, ездить по пешеходному переходу водителям самокатов запрещается.

Сотрудники Департамента полиции разъяснили жителям и гостям столицы правила использовании электросамокатов и рекомендовали не нарушать требования Правил дорожного движения, передает zakon.kz.

Так, согласно закону "О дорожном движении", мопед – это двух или трехколесное транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную скорость не более 50 километров в час. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики, скутеры и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками, в том числе и электросамокат.

По Правилами дорожного движения право управления электросамокатами предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Мопеды и электросамокаты должны двигаться по велосипедной дорожке и велосипедной полосе движения. В случае их отсутствия – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд. Кроме того, электросамокатам в этом случае разрешается также двигаться по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, но только тогда, когда это не будет создавать опасность для движения пешеходов. В противном случае водитель должен спешиться и продолжить движение как пешеход, - пояснили в ДП.

При этом ездить по пешеходному переходу водителям самокатов запрещается. Также запрещается ездить, не держась за руль, перевозить пассажиров, перевозить груз, двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки, поворачивать налево или разворачиваться на дорогах и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.

Убедительно рекомендуем водителям электросамокатов при управлении использовать шлем, наколенники и налокотники. Обязательно установите на электросамокатах катафоты, передние, задние фонари и другие световозвращающие элементы (наклейки, ленты и т.п.) и звуковые сигналами. Также, в ночное время суток необходимо иметь на себе светоотражающие костюмы, для концентрации внимания иных участников дорожного движения, - отметили в департаменте.

Там отметили, что такие требования улучшат видимость электросамоката во время движения. Если днем в яркий солнечный день видимость достаточная, то ночью, в сумерках, вечером или в туман и пасмурную погоду увидеть на дороге электросамокат невозможно.

Между тем в 2020 году сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 18 водителей электросамокатов. В результате дорожно-транспортных происшествий 3 человека получили телесное повреждения и 1 человек погиб.

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