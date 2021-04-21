За шесть сорванных краснокнижных тюльпанов шымкентцу грозит три года 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мужчина сорвал шесть краснокнижных тюльпанов в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Его доставили в районный отдел полиции.

Изъятые в качестве вещественных доказательств шесть тюльпанов были направлены на экспертизу. Согласно заключению государственного природного парка "Сайрам-Угам", сорванные цветы – тюльпаны сорта "Грейг", занесенные в Красную книгу Казахстана, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 ч.1 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Полицейские предупреждают, что за срыв цветов, занесенных в Красную книгу Казахстана, предусмотрена уголовная ответственность.

К примеру, санкции указанной статьи предусматривают наказание либо в виде штрафа в размере до 3000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов. Возможно и ограничение свободы на срок до трех лет, а так же лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, - отметили в полиции.

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