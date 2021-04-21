Многие меняют мнение: Минздрав об антиваксерах

Охват вакцинацией увеличился до более 70 тыс. человек в сутки.

Антиваксеры, наблюдая ситуацию с проведением вакцинации, меняют мнение и получают прививку, сказал на брифинге вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы сегодня не располагаем такой цифрой (сколько казахстанцев не хотят прививаться — прим.), потому что эволюция отношения к вакцине меняется. Антиваксеров, которые ранее публично заявляли, что не хотят прививаться или выдвигали аргументы, в последующем меняют мнение, — сказал Ерлан Киясов.

В целом, по его словам, есть устоявшиеся группы антиваксеров, которых можно встретить не только в Казахстане, но и в других странах.

Есть целые движения, которые в принципе против различных вакцин. Конечно, со своей стороны мы стараемся планомерно проводить пропагандистскую работу для разъяснения населению о тех рисках, с которыми они могут столкнуться. Эта работа проводится, — заверил вице-министр.

На сегодня, как сообщили на брифинге, охват вакцинацией увеличился до более 70 тыс. человек в сутки. На сегодня первым компонентом привито 766 614 человек, вторым компонентом – 126 550 граждан.

Согласно данным Минздрава, иммунизация проводится в 1051 прививочном пункте, для проведения вакцинации против КВИ в отдаленных районах, организованных коллективах, местах массового скопления людей, задействовано 303 выездных прививочных бригады. В кампанию вовлечены более 10 тыс. медработников.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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