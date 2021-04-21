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800 случаев повторного заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане

Фото: pixabay.com 21 апреля 2021, 17:39

Каждый случай будут изучать в отдельности.

По статистическим данным, зарегистрировано около 800 случаев повторного заражения коронавирусом после ранее перенесенного заболевания в Казахстане. Об этом сообщила заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Зауре Ахметова, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня согласно изученным материалам, статистическим данным, около 800 случаев зарегистрированы как повторные заболевания, - сказала Ахметова.

При этом она добавила, что каждый случай будут изучать в отдельности.

Каждое это заболевание будет дополнительно изучаться эпидемиологами и узкими специалистами, будут проводиться консилиумы. Итоговую информацию мы вам потом сообщим, - пообещала зампредседателя комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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