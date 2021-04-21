Мертвую астанчанку нашли в арыке в Шымкенте

Начато досудебное расследование.

В арыке в Шымкенте 21 апреля обнаружен труп женщины, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, в ходе проверки установлено, что гражданка является 39-летней жительницей Нур-Султана.

Начато досудебное расследование. С целью установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам экспертиз будет вынесено процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ДП Шымкента.

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