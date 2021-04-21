Гигантский мост построят в Алматы: Появились подробности проекта

Эксклюзивные подробности проекта.

Алматинцам недавно представили проекты благоустройства мегаполиса. Одним из знаковых сооружений, которые планирует возвести в Алматы, является длинный пешеходный мост через проспект Аль-Фараби, который соединит Комплекс лыжных трамплинов и Ботанический сад. Корреспондент zakon.kz поговорил с Адилем Ажиевым, архитектором, руководителем отдела архитектурного планирования и урбанистики НИИ "Алматыгенплан" о деталях грандиозного проекта.

- Началась ли разработка ТЭО, самого проекта моста от Трамплинов до Ботанического сада, или пока имеется только картинка, замысел?

- Сейчас идут предварительные визуальные обследования, изучается рельеф, высоты, и вообще возможность создания этого объекта по разным вариантам трассировки и технологии возведения учитывающие сложную местность как с точки зрения рельефа, так и с точки зрения геологии. Конечно, то, что представлено на слайде, будет еще меняться при более детальной проработке проекта, с учетом всех аспектов проектирования, бюджета и технического задания.

- Изучалось ли состояние грунта возле трамплинов? (Как известно, в том районе грунт весьма подвижный, гора "сползает")

- Вопрос состояния грунтов изучается специалистами. Да, есть вопросы, которые нужно решать и одним из таких решений является укрепление грунтов с помощью работы с рельефом и высадкой зеленых насаждений на склонах. Конечно, с учетом ландшафтной концепции архитекторов.

- Насколько безопасно строительство столь длинного моста в сейсмоопасной зоне?

- Необходимо объяснить языком науки. В мостах энергия колебаний поглощается за счет работы по преодолению сил внутреннего трения, а также трения в подвижных соединениях (опорных частях, деформационных швах) и рассеивается при деформациях грунта, окружающего фундаменты опор и обсыпные устои, а также расходуется на преодоление сопротивления воздушной и водной среды. Значительная часть энергии колебаний моста может быть поглощена гидравлическими гасителями колебаний (демпферами), используемыми с этой целью при строительстве мостов в районах с большими сейсмическими и ветровыми воздействиями. Нужны определенные инженерные изыскания, работа конструкторов, расчеты конструкций, мост должен быть спроектирован с учетом сейсмики региона и конкретного места. Проектом займутся высококвалифицированные зарубежные и местные кадры.

- Как вы относитесь в строительству моста?

- Я положительно отношусь к строительству моста, потому что считаю, что необходимо создавать больше связей через проспект Аль-Фараби, и соединять пространства пешеходными путями. Сейчас этот поворот на Ремизовку очень неудобен для пешеходов и велосипедистов, на этом участки абсолютное автомобильное доминирование, очень неудобно переходить дорогу спускаясь под землю и делая крюк в сотни метров. Пешеходный мост, который никак не похож на традиционные дорожные надземные переходы, а больше похож на парк, сравнимый с Нью-Йоркским Highline -парком, который построили на поверхности заброшенной эстакаде метро. За период своего существования HighLine стал одной из главных городских достопримечательностей.

- Насколько он впишется в местность?

- Мост по концепции будет пешеходным, без ступеней, с пологим пандусом позволяющим пользоваться маломобильным горожанам, со стороны Ботсада он будет опираться на возвышенность, со стороны трамплина Сункар приходить к холму, а дальше на опорах в сторону холма.

- Нужен ли мост в данном месте, так как неподалеку есть подземный пешеходный переход и надземный.

- Те наземные пешеходные переходы имеют чисто утилитарную функцию, они типовые, из металлических конструкций с бетонными опорами. Как правило, эти мосты не удовлетворяют потребностям маломобильных горожан, без посторонней помощи человеку ограниченному в передвижении нельзя воспользоваться ими. То же самое и с подземными переходами, они безусловно лучше надземных из-за их меньшего количества ступеней, но так же не инклюзивны. Новый мост-парк будет заключать в себе и функциональную и эстетическую составляющую, по задумке авторов станет городской достопримечательностью.

Альберт Ахметов

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