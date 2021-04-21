Парень задержан за развращение семилетней девочки в Алматы

Подозреваемый задержан.

За развращение семилетней девочки в Алматы "по горячим следам" полицейские задержали 19-летнего парня, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в одном из спальных микрорайонов в Турксибском районе города.

Семилетняя девочка из магазина возвращалась домой. Следом за ней в подъезд зашел мужчина, который на лестничном пролете взял ребенка на руки и понес обратно вниз. Затем неизвестный удалился с малышкой в закуток подъезда, который не попадает в обзор видеокамеры. Установлено, что там он раздел ее и стал трогать. Ребенку удалось вырваться. Она добежала до дома и рассказала о случившемся маме, которая, в свою очередь, и забила тревогу. Кстати, ее незамедлительное обращение в полицию способствовало раскрытию преступления "по горячим следам". заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов

Отмечается, что подозреваемый задержан (2002 г.р.)

Установлено, что мужчина состоит на учете, как умственно отсталый. Проживает он в этом же микрорайоне.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 124 ч.1 УК РК. По уголовному делу проводятся соответствующие следственные мероприятия и экспертные исследования. Рустам Абдрахманов

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