Киясов высказал опасения по поводу темпов вакцинации

До конца апреля планируется обеспечить вакцинацией порядка 2 млн граждан страны.

Есть регионы, которые еще не вышли на свои плановые показатели по темпам вакцинации, сообщил на брифинге вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

Хотелось бы пояснить, что задачей министерства является обеспечить доступность вакцины. Дополнительные поставки будут с завтрашнего дня. Конечно, по темпам вакцинации есть регионы, которые достаточно хорошо идет. Есть регионы, где темпы еще не вышли на свой плановый уровень. Но по регионам активно работа ведется, в том числе в Нур-Султане есть пункты. Как вы знаете есть в ТРЦ пункты и работа ведется. 800 тыс. человек уже привито и оставшиеся есть опасения, что в отдельных регионах темпы не будут достигнуты, — сказал Киясов.

При этом он уточнил, что в ведомстве проводят всю необходимую работу и учитывают различные аспекты для проведения вакцинации, как, например, соблюдение холодовой цепи, логистики и организации доступа и доступности вакцины.

В целом, по его словам, с 1 февраля 929 тыс. вакцины было поставлено. На данный момент на складах СК "Фармация" готовятся к отправке 900 тыс. вакцин.

Идет переговорный процесс, потерпите, мы вас обязательно проинформируем. Переговорный процесс и есть детали, которые мы не можем сказать, — добавил вице-министр.

Ранее 12 апреля на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что до конца апреля планируется обеспечить вакцинацией порядка 2 млн граждан страны.

С 1 февраля в регионы поставлены 611 тыс. доз вакцины. Поставка осуществляется поэтапно согласно утвержденному графику. Уже завтра ожидается поставка очередных 300 тыс. доз в регионы. Дополнительно в апреле ожидается поставка порядка 1,4 млн доз вакцины, что обеспечит доступность вакцинацией порядка 2 млн граждан страны в апреле месяце, — сообщал Алексей Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!