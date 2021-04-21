В Кремле прокомментировали предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе

По словам Пескова, текст выступления украинского президента был "оперативно доложен" президенту РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер получил текст выступления украинского лидера Владимира Зеленского с предложением о встрече на Донбассе, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

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По его словам, текст выступления украинского президента (был опубликован 20 апреля вечером) был "оперативно доложен" Путину.

Но я пока не уверен, что он имел время с этим ознакомиться. Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда"

Он подчеркнул, что глава государства традиционно большую часть ночи перед оглашением послания Федеральному собранию работал над текстом своего выступления.

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