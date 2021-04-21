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Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Елбасы

Фото: inbusiness.kz 21 апреля 2021, 18:59

Об этом сообщается на сайте Первого Президента РК.

Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Нурсултана Назарбаева, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Первого Президента РК.

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Есимов Ахметжан Смагулович назначен внештатным помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, - говорится в сообщении.

Ранее - с 23 декабря 2017 года - он занимал должность председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

29 марта стало известно, что Есимов покинул пост главы "Самрук-Қазына". Данную должность занял Алмасадам Саткалиев.

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