Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Елбасы

Приложение zakon.kz
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Об этом сообщается на сайте Первого Президента РК.
Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Нурсултана Назарбаева, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте Первого Президента РК.
Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Есимов Ахметжан Смагулович назначен внештатным помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, - говорится в сообщении.
Ранее - с 23 декабря 2017 года - он занимал должность председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
29 марта стало известно, что Есимов покинул пост главы "Самрук-Қазына". Данную должность занял Алмасадам Саткалиев.
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