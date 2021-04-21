Президент поручил не допускать дублирования нацпроектов

По словам Токаева, "важно иметь четкую методологическую базу отбора проектов".

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего cовета по реформам. Об этом сообщается на сайте Акорды, сообщает zakon.kz.

В частности, как сообщается на сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев указал на недопустимость нагромождения и дублирования национальных проектов, которые должны быть сфокусированы на решении узловых задач, требующих концентрации усилий и ресурсов "здесь и сейчас".

Важно иметь четкую методологическую базу отбора проектов. Эта база должна учитывать комплексный социально-экономический эффект того или иного нацпроекта, быть понятной, и, конечно же, несубъективной, – считает глава государства.

Президент подчеркнул, что нацпроекты должны быть обеспечены всеми ресурсами и иметь безусловный приоритет при получении бюджетного финансирования.

Глава государства выразил благодарность своему заместителю по Высшему совету по реформам Сэру Суме Чакрабарти и его команде за продуктивную работу по анализу нацпроектов (Gap analysis). По словам Касым-Жомарта Токаева, предложенные рекомендации могут быть использованы в качестве базы в дальнейшей работе по реформам экономики, социальной сферы и госуправления.

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