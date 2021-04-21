Закладчиков и изготовителей "синтетики" задержали в Алматы

По данным полиции, в ее составе были 10 молодых людей в возрасте от 21 года до 30 лет.

Устойчивая наркосеть ликвидирована полицией Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Отмечается, что в ее составе были 10 молодых людей в возрасте от 21 года до 30 лет. Руководил группой – гражданин Х., 1994 года рождения.

По словам заместителя начальника Департамента полиции Алматы Берика Абильбекова, в поле зрения бойцов управления по противодействию наркопреступности гражданин Х. попал в сентябре 2020 года.

Согласно имеющимся оперативным данным, мужчина в составе группы уже несколько месяцев занимался в Алматы изготовлением и сбытом синтетических наркотиков. Преступная деятельность гражданина Х. и его "помощников" была официально задокументирована. Роли каждого его ассистента были четко распределены. К примеру, три человека, одна из которых – девушка, отвечали за поставку компонентов для изготовления синтетических наркотиков из Российской Федерации посредством логистической компании, двое молодых людей – так называемые кассиры, отвечали за прием заявок и работу с закладчиками, еще четверо мужчин – и есть те самые закладчики наркотиков, которые орудовали зачастую в Наурызбайском, Бостандыкском и Алатауском районах города, - рассказал он.

В ходе проведенной накануне вечером спецоперации 10 фигурантов были задержаны. В результате санкционированного обыска арендуемого жилья, используемое для изготовления синтетических наркотиков, был изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, а также порошкообразное вещество растительного происхождения зеленого цвета.

Как уточнил Абильбеков, большую часть атрибутики нарколаборатории обнаружили изъяли в другом съемном доме в пригороде Алматы.

В частности, к уголовному делу приобщены вещества в виде порошка и комочков, электронные весы, лабораторные стеклянные колбы с наслоением, различные стеклянные посуды для сушки продукции и ложки, на которых имелись наслоения в виде порошка и комочков, две магнитные мешалки, тысяча полиэтиленовых пакетов различных цветов, два комплекта противогаза используемых в лабораторных условиях. Изъятые вещества, со слов задержанных, являются наркотическим веществом "мефедрон". Назначена судебно-химическая экспертиза. Подозреваемые водворены в ИВС ДП. Берик Абильбеков

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