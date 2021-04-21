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"Нам нужен качественный рывок" - Президент о трансформации и модернизации Казахстана

Фото: akorda.kz 21 апреля 2021, 19:38

Он призвал всех к слаженной и эффективной работе.

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Высшего cовета по реформам, сообщает zakon.kz.

Глава государства, как сообщается на Акорде, отметил, что предстоит большая продуктивная работа по трансформации и модернизации Казахстана.

Нам нужен качественный рывок, а значит нужна слаженная и эффективная работа, к чему я всех призываю, – заявил Президент.

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