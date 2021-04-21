"Нам нужен качественный рывок" - Президент о трансформации и модернизации Казахстана

Приложение zakon.kz
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Он призвал всех к слаженной и эффективной работе.
Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Высшего cовета по реформам, сообщает zakon.kz.
Глава государства, как сообщается на Акорде, отметил, что предстоит большая продуктивная работа по трансформации и модернизации Казахстана.
Нам нужен качественный рывок, а значит нужна слаженная и эффективная работа, к чему я всех призываю, – заявил Президент.
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