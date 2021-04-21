О жестких мерах к курьерам на мопедах высказался Сагинтаев

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На дорогах их становится все больше.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал ситуацию с мопедами на дорогах Алматы, сообщает zakon.kz.
Объекты питания и магазины стали больше пользоваться услугами служб, которые осуществляют доставку. Мопедов на дорогах становится все больше. Многие ездят без шлемов, транспортные средства не зарегистрированы, не соблюдают правила, - сказал аким.
После нескольких инцидентов с мопедами департамент полиции стал проверять данные транспортные средства.
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Если у водителя нет маски, если транспортное средство без регистрации, полицейские будут штрафовать и забирать мопед на штрафстоянку, - сказал Сагинтаев.
Он отметил, что у них должны быть опознавательная форма и рюкзаки.
Если этого всего не будет, то с понедельника будет забираться. Всех предупредили. Понятно, что это бизнес, есть спрос, но нужно соблюдать правила, - подчеркнул аким.
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