О жестких мерах к курьерам на мопедах высказался Сагинтаев

На дорогах их становится все больше.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал ситуацию с мопедами на дорогах Алматы, сообщает zakon.kz.

Объекты питания и магазины стали больше пользоваться услугами служб, которые осуществляют доставку. Мопедов на дорогах становится все больше. Многие ездят без шлемов, транспортные средства не зарегистрированы, не соблюдают правила, - сказал аким.

После нескольких инцидентов с мопедами департамент полиции стал проверять данные транспортные средства.

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Если у водителя нет маски, если транспортное средство без регистрации, полицейские будут штрафовать и забирать мопед на штрафстоянку, - сказал Сагинтаев.

Он отметил, что у них должны быть опознавательная форма и рюкзаки.

Если этого всего не будет, то с понедельника будет забираться. Всех предупредили. Понятно, что это бизнес, есть спрос, но нужно соблюдать правила, - подчеркнул аким.

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