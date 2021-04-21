Казахстанцам, незаконно находящимся в РФ, продлят срок временного пребывания

Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, обращаясь к иностранным гражданам.

МВД РФ продлит срок временного пребывания иностранцам, незаконно находящимся в России, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, обращаясь к иностранным гражданам.

В соответствии с указом президента "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" тем лицам, кто находится на территории РФ в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций. В этой связи лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории РФ, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения, - заявил глава МВД.

Также он отметил, что в отношении таких граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформлены соответствующие разрешительные документы.

Министерством внутренних дел РФ принимаются все необходимые меры для защиты прав и свобод иностранных граждан, их безопасности пребывания в России в условиях, связанных с распространением в мире новой коронавирусной инфекции. С учетом дефицита трудовых ресурсов в отдельных отраслях российской экономики обеспечивается возможность законного привлечения пребывающих в России иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Владимир Колокольцев

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Согласно данным, в России незаконно находятся почти 50 тыс. граждан Казахстана, 120 тыс. граждан Азербайджана, 61,3 тыс. граждан Армении, 115,5 тыс. граждан Киргизии, 56 тыс. граждан Молдавии, 248 тыс. граждан Таджикистана, 332,6 тыс. граждан Узбекистана и около 152 тыс. граждан Украины.

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