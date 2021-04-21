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Мужчина разбился насмерть, выпав из окна акимата Караганды

Фото: verge.zp.ua 21 апреля 2021, 21:39

Погибшему было 37 лет.

Из окна четвертого этажа акимата Караганды выпал мужчина, который разбился насмерть, сообщает zakon.kz.

В Департаменте полиции Карагандинской области данный факт подтвердили.

Данный факт зарегистрирован, проводится расследование и назначены все необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе ДП области.

Как сообщили в акимате Караганды, погибшему было 37 лет.

Он был рабочим технического персонала. К сожалению, такой случай действительно произошел. Сейчас идет следствие. Поэтому больше ничего пояснить не можем. пресс-служба акимата Караганды

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