Россия высылает 10 американских дипломатов и угрожает США ответными санкциями

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая.
21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, сообщает zakon.kz.
По данным российского МИД, ему вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве.
Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая.
Данная мера представляет собой "зеркальный" ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных "persona non grata". пресс-служба МИД РФ
Читайте также:
Байден ввел новые санкции против России
В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США, - добавили в МИД РФ.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!