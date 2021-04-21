Россия высылает 10 американских дипломатов и угрожает США ответными санкциями

Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая.

21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, сообщает zakon.kz.

По данным российского МИД, ему вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве.

Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая.

Данная мера представляет собой "зеркальный" ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных "persona non grata". пресс-служба МИД РФ

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В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США, - добавили в МИД РФ.

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