Движение перекрыто на одной из улиц Нур-Султана

Работы по среднему ремонту дорожного полотна будут проведены в срок до 30 апреля.

В связи с проведением дорожно-строительных работ движение по ул. Тулебаева на участке от пр. Б. Момышулы до пр. Кошкарбаева перекрыто с 21 апреля, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города совместно с Управлением административной полиции ДП столицы начаты дорожно-строительные работы. В связи с этим с 21 апреля перекрыто движение по ул. Тулебаева на участке от пр. Б. Момышулы до пр. Кошкарбаева, - говорится в сообщении.

Работы по среднему ремонту дорожного полотна будут проведены в срок до 30 апреля.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы

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