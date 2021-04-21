Будут ли продлены налоговые каникулы в Казахстане

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ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 – ГЛАВА МНЭ О ПРОДЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛ Говоря о предпринимателях, особенно в части малого и среднего бизнеса - некоторые депутаты просят ввести налоговые каникулы до конца года. Потому что их все равно нужно выплачивать и это, наоборот, дополнительной нагрузкой ложится на плечи предпринимателе